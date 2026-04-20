Рост насилия прогнозируют на Украине — дипломат предупредил о риске терактов

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о риске увеличения числа терактов на Украине на фоне социальной напряженности и распространения оружия. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
По его словам, сочетание факторов, включая наличие у населения большого количества оружия и участие значительного числа бывших военных в общественной жизни, может повлиять на рост подобных инцидентов.
Мирошник также отметил, что в обществе наблюдается ухудшение психологического состояния, что, по его оценке, может приводить к агрессивным проявлениям.
Отдельно он указал на действия властей, которые, по его мнению, усиливают давление на население. При этом дипломат заявил о недовольстве части граждан сложившейся ситуацией.
Ранее сообщалось о стрельбе в Киеве 18 апреля. Обстоятельства произошедшего уточняются.
