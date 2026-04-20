Депутат Аксаков: Госдума может в мае принять проект об увеличении выплат по ОСАГО

В мае текущего года в России может быть принят законопроект об увеличении лимита страховых выплат по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей, сообщил автор инициативы, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Если получим на этой неделе документ, а на следующей неделе рассмотрим [законопроект] на комитете и вынесем его через неделю на первое чтение, думаю, что в мае его уже окончательно примут во втором и третьем чтении», — цитирует парламентария ТАСС.
В марте глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допустила повышение лимита выплат по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью.
Также сообщалось, что у трети зарегистрированных в России машин в последние годы не было полиса ОСАГО.