Жесткий ответ за Питер и Таганрог: разбит тайный коридор для дронов ВСУ

ВС РФ нанесли массированные удары по военной инфраструктуре противника сразу в нескольких регионах Украины. По данным пророссийского подполья и очевидцев, серии прилетов зафиксированы в Сумах, Одессе, Запорожье и Чернигове. О том, какие именно цели были в приоритете и какое оружие противник пытается прятать за «живым щитом» из гражданских, aif.ru рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.
Ликвидация «Сумского коридора».
По словам эксперта, удары по Сумской области нацелены на уничтожение инфраструктуры, которая долгое время обеспечивала террористические атаки дронов вглубь территории России.
«В Сумской области есть так называемый Сумский коридор. Это то место, откуда длительное время осуществлялись запуски дронов вглубь России. Вот. Соответственно, там была организована вся инфраструктура, которая обеспечивала эти запуски. Вполне возможно, целями ударов стали ее объекты и она перестала существовать», — рассказал Джерелиевский.
Он также добавил, что в самом городе сформирована серьезная группировка ВСУ, которая пытается сдержать наступление, прикрываясь мирным населением.
«В Сумах сейчас сформирована достаточно серьёзная группировка противника, которая пытается помешать освобождению области. Там тоже много самых разнообразных военных объектов, вот, включая логистические и размещение боевиков. В самом городе очень часто размещаются не только средства ПВО, но и ударные системы, прикрываясь населением, как живым щитом. Это не секрет, и, в общем-то, с первых дней СВО формирования противника такую практику применяли», — отметил эксперт.
Советников НАТО отправили на родину в пакетах.
Сообщения о взрывах и столбах дыма над Черниговом подтверждаются очевидцами. Борис Джерелиевский подчеркнул стратегическую важность этого города как логистического хаба для всей обороны северного направления ВСУ.
«Чернигов является очень важным логистическим узлом для обороны как и Черниговской, так и Сумской области. Там могли находиться и склады боеприпасов, и непосредственно сборочные мастерские БПЛА. Речь о серьёзных мощностях, потому что это направление в Чернигове культивируется достаточно давно именно», — сказал он.
Кроме техники и боеприпасов, под удар могли попасть места дислокации иностранных специалистов, координирующих действия украинских формирований.
«Это могли быть пункты временной или постоянной дислокации боевиков. Целью могли стать места размещения наёмников, западных инструкторов или советников. Это могут быть объекты инфраструктуры, имеющие двойное значение, например, как электростанции, транспортные узлы и так далее. Скорее всего, они тоже поражены», — добавил Джерелиевский.
Ранее в регионе уже фиксировались прилеты по складам, узлам ПВО и плацдарму, с которого боевики ВСУ могли готовить прорыв в приграничные районы РФ.
Охота на безэкипажные катера в Одессе.
Отдельное внимание эксперт уделил ударам по Одессе. Помимо традиционной портовой инфраструктуры, используемой для перевалки военных грузов, приоритетными целями становятся цеха по производству морских дронов — безэкипажных катеров (БЭКов) и места их складирования.
«В Одессу всё время привозят военные грузы. Кроме того, там достаточно мощная портовая инфраструктура, которая позволяет её использовать для хранения этих грузов перед их дальнейшими перевозками. Причём вооружение, технику и боеприпасы очень часто размещают в элеваторах и в местах хранения продовольственных товаров. Кроме того, в Одессе развернута целая инфраструктура по сборке БЭКов и их запуску для атаки наших судов, наших портовых сооружений в Чёрном море. Склады и цеха по сборке БЭКов, как и все ударные системы: и морские, и наземные, и воздушные, относятся к приоритетным целям, их в первую очередь стараются уничтожить», — объяснил военный эксперт.
Запорожье: промышленный гигант как узел обороны ВСУ.
В пророссийском подполье также сообщили о серии прилетов в Запорожье. Джерелиевский объяснил, что значение этого промышленного города для ВСУ сопоставимо с Черниговом, а учитывая близость к передовой, его роль даже выше.
«Запорожье — это достаточно мощный промышленный город, где были не только сталелитейные предприятия, но и много было различных машиностроительных предприятий, на базе которых сейчас работают мастерские по сборке различных ударных систем. Кроме того, город находится рядом с передовой, поэтому он стал логистическим узлом формирований ВСУ. Учитывая, насколько интенсивные боевые действия идут на этом направлении, Запорожье имеет такое же или даже большее значение, чем Чернигов», — резюмировал эксперт в беседе с aif.ru.