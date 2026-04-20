Politico: окружение критикует Стармера как лидера, политика и человека

«Многие считают, что Кир Стармер — хороший человек, который не справляется со своими обязанностями, но они ошибаются. Он — придурок, который не справляется со своими обязанностями», — привело издание комментарий близкого к Лейбористской партии источника.
Отмечается, что чиновники описывают Стармера как человека, который не способен руководить командой из-за стремления избегать конфликтов, характеризуют его как нецелеустремленного, неэнергичного и безразличного к людям функционера, который пренебрегает политической стратегией. Некоторые полагают, что Стармер банально не готов к сложной работе премьера в том числе потому, что проводит много времени вне офиса.
Politico подчеркивает, что глава правительства не любит принимать сложные решения или выступать в роли посредника, а излишнее делегирование полномочий на фоне высокой текучки кадров не позволило ему создать надежную команду для решения стоящих перед кабинетом задач. В результате последних скандалов чиновники перестали доверять Стармеру и все чаще сравнивают его с экс-премьером Борисом Джонсоном: «Его команда ему не доверяет, поскольку он подставляет других людей».
Ранее Стармер назвал непростительным то, что ему не доложили обо всех деталях при назначении послом в США Питера Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. До этого вскрылась информация о том, что британский МИД настоял на назначении Мандельсона, несмотря на то, что тот не прошел проверку службы безопасности. После этого своей должности лишился глава дипломатической службы Олли Роббинс, а оппозиционные партии стали призывать к отставке Стармера на том основании, что он ввел в заблуждение членов парламента. В сентябре прошлого года премьер заявлял, что назначение прошло в строгом соответствии со всеми процедурами.