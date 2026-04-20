Politico: окружение критикует Стармера как лидера, политика и человека

Ранее Стармер назвал непростительным то, что ему не доложили обо всех деталях при назначении послом в США Питера Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. До этого вскрылась информация о том, что британский МИД настоял на назначении Мандельсона, несмотря на то, что тот не прошел проверку службы безопасности. После этого своей должности лишился глава дипломатической службы Олли Роббинс, а оппозиционные партии стали призывать к отставке Стармера на том основании, что он ввел в заблуждение членов парламента. В сентябре прошлого года премьер заявлял, что назначение прошло в строгом соответствии со всеми процедурами.