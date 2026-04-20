Оппозиция Турции требует объявить посла США персоной нон грата, пишут СМИ

Aydınlık: оппозиция Турции потребовала объявить посла США персоной нон грата.

Источник: © РИА Новости

АНТАЛЬЯ, 20 апр — РИА Новости. Заявления посла США в Турции Томаса Баррака на Анталийском дипломатическом форуме о монархии на Ближнем Востоке вызвали резкую реакцию турецкой оппозиции, которая обвинила его в недопустимых высказываниях и потребовала объявить персоной нон грата, пишет газета Aydınlık.

Поводом для критики посла стали его слова об эффективности монархий как сильной управленческой силы на Ближнем Востоке.

«После его выступления в адрес посла прозвучала жёсткая критика, вплоть до призывов “выдворить его из страны”, — отмечает издание.

По данным газеты, его заявления также затронули более широкий пересмотр внешнеполитического подхода США. Баррак отметил смещение фокуса Вашингтона и необходимость того, чтобы страны региона самостоятельно решали свои проблемы.

Кроме того, дипломат указал на невозможность силового устранения таких структур, как «Хезболлах», подчеркнув, что устойчивые решения лежат в плоскости развития и экономического роста.

Ранее Баррак подвергся критике за прогнозы о возможном сотрудничестве Турции и Израиля в энергетике, которые в Анкаре сочли политически некорректными. В дипломатической практике обсуждался и эпизод с его «колониальным» поведением на встрече с турецкими военными, а также неоднозначные публичные жесты и стиль общения, регулярно становившиеся предметом дискуссий. В целом эксперты в Турции отмечают, что Баррак часто вызывает критику из-за резких оценок и отхода от традиционной дипломатической риторики.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше