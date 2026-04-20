Тегеран готов слушать Москву — Иран оценит инициативы России по урегулированию

Иран готов рассматривать предложения России по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали в интервью газете «Ведомости».

По его словам, между Москвой и Тегераном поддерживаются постоянные контакты на разных уровнях, включая высший. В этой связи иранская сторона намерена изучать инициативы, поступающие от российских представителей.

Джалали отметил, что обсуждение возможного участия посредников в урегулировании ведется с учетом подписанного в 2025 году договора о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Обстановка в регионе обострилась после начала 28 февраля масштабной операции США и Израиля против Ирана. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном взаимном прекращении огня.

11 апреля стороны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Однако, по данным Тегерана и Вашингтона, договоренности о долгосрочном урегулировании достигнуть не удалось.

С 13 апреля США приступили к морской блокаде Ирана. Вопрос о проведении новых консультаций остается открытым.

