МИД РФ: Военные учтут планы Франции по размещению ядерного оружия в Европе

Российские военные при обновлении списка целей на случай конфликта будут учитывать намерения Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Дипломат отметил, что в связи с анонсированной возможностью рассредоточения французских ядерных сил по объектам на территориях неядерных государств Европы есть аспект, требующий особого внимания.
— Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта, — сказал Грушко в интервью РИА Новости.
Французские военные начали готовить армию страны к возможному военному конфликту с Россией в 2028—2029 годах. О том, почему в Париже усиливается подобная риторика, рассказал сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
8 апреля стало известно, что Европейский союз (ЕС) приступил к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия.