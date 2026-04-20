«Купол Донбасса» защищает ДНР днём и ночью

Вблизи железнодорожного узла под Донецком ликвидированы украинские ударные дроны «Жук» и RAM 2-X с осколочно-фугасными боеголовками. Около электроподстанции в Шахтерском муниципальном округе перехвачен беспилотник «Рубака», вооруженный двумя боеприпасами ББ-Ш-95−3,5 с общей массой взрывчатого вещества более пяти килограммов и дополнительными поражающими элементами. В Горловке противник пытался поразить трансформаторную подстанцию и совершить террористические атаки на гражданские автомобили с помощью FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами.