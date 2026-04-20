«Купол Донбасса» защищает ДНР днём и ночью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 80 террористических атак со стороны противника.
Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру Республики.
Вблизи железнодорожного узла под Донецком ликвидированы украинские ударные дроны «Жук» и RAM 2-X с осколочно-фугасными боеголовками. Около электроподстанции в Шахтерском муниципальном округе перехвачен беспилотник «Рубака», вооруженный двумя боеприпасами ББ-Ш-95−3,5 с общей массой взрывчатого вещества более пяти килограммов и дополнительными поражающими элементами. В Горловке противник пытался поразить трансформаторную подстанцию и совершить террористические атаки на гражданские автомобили с помощью FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами.
Система «Купол Донбасса», управляемая военнослужащими регионального Управления ФСБ России, и сводные мобильные огневые группы перехватили вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.
Об этом сообщил ТГ-канал Минприроды ДНР.
