Россия представит в Малайзии истребители Су-57Э и беспилотники

КУАЛА-ЛУМПУР, 20 апр — РИА Новости. Россия представит на оборонной выставке в Малайзии истребители Су-57Э, беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие, включая пистолет-пулемет ППК-20, следует из материалов «Рособоронэкспорта», представленных на выставке DSA 2026.
«На DSA 2026 “Рособоронэкспорт” продемонстрирует новейшую российскую продукцию, испытанную в реальных условиях и подтвердившую свои боевые и эксплуатационные характеристики. Среди них — истребитель пятого поколения Су-57Э, который мы готовы поставлять только надёжным партнёрам России, барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты», — приводит «Рособоронэкспорт» заявление генерального директора Александра Михеева.
По его словам, Россия готова продолжать оснащать вооружённые силы Малайзии «самыми современными системами для укрепления национального суверенитета и обороноспособности».
В сегменте беспилотных систем «Рособоронэкспорт» представит как разведывательные комплексы, так и барражирующие боеприпасы, имеющие на сегодняшний день наиболее обширный опыт применения. В их числе — БПЛА малого радиуса действия S350M-E (Supercam S350), разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-3» от ZALA, комплекс «КУБ-2Э» с управляемыми барражирующими боеприпасами, разведывательно-ударный комплекс RUS-PTE, а также разведывательный БПЛА «Скат 350М», разработанные и производимые концерном «Калашников».
На стенде Центра специальных технологий, входящего в объединённую российскую экспозицию, «Рособоронэкспорт» продемонстрирует делегациям партнёров многофункциональные БПЛА «Орлан-10Э» и «Орлан-30», которые успешно используются более чем в 20 странах.
Кроме того, «Рособоронэкспорт» демонстрирует широкий спектр стрелкового оружия, включая пистолет-пулемет ППК-20, автоматы Калашникова последних модификаций, а также снайперские винтовки и легкие пулеметы.
Международная выставка вооружений и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026 проходит в Куала-Лумпуре с 20 по 23 апреля и является одной из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе.