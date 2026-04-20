Риттер: у Европы не получится создать армию для нанесения поражения России

Европейские страны не смогут сформировать войска, которые способны нанести поражение России, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.
Эксперт отметил, что Министерство обороны России обнародовало перечень европейских объектов, которые могут стать целями в связи с тем, что на них собираются беспилотники, используемые для ударов по РФ.
«Думаю, Минобороны и Совет безопасности России ясно дали понять, что если это продолжится, будут последствия», — сказал он в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.
Кроме того, Риттер обратил внимание, что европейским государствам нечего противопоставить РФ в военном отношении.
«Для Европы наступает момент истины: либо действовать, либо замолчать, и Европа поймет, что она просто не сможет воевать с Россией. У нее нет для этого возможностей», — пояснил экс-разведчик.
Он также считает, что в условиях экономического кризиса Европа должна будет определиться, готова ли она создавать свою армию. Вместе с тем эксперт выразил мнение, что этого у европейских стран не получится.
Напомним, в середине февраля американский профессор Ричард Вольф заявил, что Европа пытается усилить свою армию, «демонизируя» РФ. По его словам, за этой деятельностью скрывается стремление европейских политиков усмирить собственное население.