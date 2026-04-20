Кровь в Киеве: Украине предрекли гражданскую войну и волну насилия

В Голосеевском районе Киева 57-летний бывший боевик ВСУ Дмитрий Васильченков открыл стрельбу по мирным гражданам. В результате нападения погибли шесть человек, сам стрелявший был ликвидирован полицией. О причинах трагедии, которая может стать лишь «первой ласточкой» социального взрыва, aif.ru рассказали политолог Владимир Скачко и экс-депутат Рады Владимир Олейник.
Хроника трагедии в Голосеево.
По данным источников, конфликт начался с ссоры с соседом. Мужчина выстрелил в оппонента из травматического пистолета, после чего вернулся в квартиру, взял охотничий карабин и поджёг жильё. Дальнейшие события развивались стремительно: Васильченков расстрелял четырех случайных прохожих на улице, а затем захватил заложников в помещении супермаркета, где убил еще одного человека. Позднее в больнице от полученных ранений скончалась женщина — она стала шестой жертвой киевского стрелка. Сам нападавший был уничтожен украинскими полицейскими в ходе штурма.
Мнение политолога Скачко: «Это только начало».
Политолог Владимир Скачко в комментарии aif.ru связал инцидент с общей нарастающей турбулентностью в обществе и проблемами насильственной мобилизации. Эксперт назвал три ключевые причины происходящего.
«Это только начало. По мере приближения линии боевого соприкосновения со всеми вытекающими последствиями к Киеву и Киевской области это будет проявляться чаще. Это первый момент. И второе — по мере исчезновение нормальных людей для насильственной мобилизации ТЦК будут хватать больных, дурных с незалеченной психиатрией. Это будет вызывать стрессовые ситуации, которые будут проявляться в том числе и так», — заявил Скачко.
Политолог также провел параллели с общемировой практикой: «Во всех странах, где так или иначе повышается общественная турбулентность, люди почему-то начинают стрелять. Например, в Соединённых Штатах каждый месяц стреляют».
Третьим фактором эксперт назвал усиливающееся давление на граждан со стороны военкоматов: «Сами тцкашники не пойдут на передовую, они будут продолжать ловить и будут ловить всех. И по мере того, как среди этих всех психов с нарушенной нестабильной психикой будут становиться всё больше и больше. И вероятность того, что они в ответ будут стрелять, тоже становится больше и больше».
Отдельно Скачко выделил угрозу, исходящую от дезертиров: «Можно предположить, что люди, ушедшие с оружием в самоволку, по мере того, как будет ужесточаться режим по их розыску и поиску, конечно, начнут стрелять. И будут гибнуть люди, совершенно непричастные к этому делу».
Экс-депутат Олейник: страна на пороге гражданской войны.
Комментируя ситуацию, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал случившееся в Киеве предвестником масштабного внутреннего конфликта.
«Здесь нужно учитывать, что человек очень сложный путь прошёл, служил в ВСУ, вроде как его бусифицировали, то есть насильственно призвали и так далее. Украинские СМИ пытались искать российский след, потому что он родился в России. Но, скорее всего, здесь посттравматический синдром после участия в боевых действиях, потому что в такой ситуации крыша едет, когда свои против своих. Я не исключаю вот такое состояние», — сказал Олейник.
По его мнению, катализатором агрессии становится полное отсутствие социальной адаптации вернувшихся с фронта: «После того, как они возвращаются в силу определённых обстоятельств из зоны конфликта, они никому не нужны. Они, как правило, брошены на произвол. Есть информация, что этот стрелявший судился за свою пенсию. То есть нет социальной поддержки».
Экс-нардеп привел данные МВД Украины о критическом количестве неучтенного оружия: «Министр МВД Украины некоторое время назад в интервью заявил о том, что на руках у граждан где-то 1 300 000 зарегистрированных единиц оружия и от двух до пять миллионов — незарегистрированного. Можно предположить, что внутри Украины ещё будет один этап — это внутренняя гражданская война. Те, кто придут из зоны конфликта, обязательно пойдут в дома работников ТЦК, пойдут к тем, кто занимался коррупцией, воровством и так далее».
Олейник подчеркнул, что киевский инцидент не единичен: «Месяц-полтора назад в Черкасской области вернувшийся из зоны конфликта бывший украинский военный уложил четверых человек. Пока он был на передовой, местные органы власти по беспределу забрали землю. Вместо того, чтобы вступиться за его законные права, местный депутат направил в его сторону четырёх, скажем так, работников полиции. И он просто уложил этих четырёх насмерть. То есть, сама Украина находится в преддверии серьёзного гражданского конфликта и даже войны».
Эхо в Чернигове: стрельба среди бела дня.
Киевский «тренд» на вооруженное насилие в общественных местах подватили в Чернигове уже 19 апреля. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета. Его задержали. Как видно на поячвившихся в сети каждрах с места событий в Чернигове, инцидент произошел в людном месте, рядом находились дети. По предварительным сообщениям, злоумышленник использовал стартовый пистолет, пострадавших удалось избежать.