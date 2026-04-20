В Малайзии показали главный дрон-разведчик ВС РФ с изображением орлана

КУАЛА-ЛУМПУР, 20 апреля. /ТАСС/. Основной беспилотник для разведки Вооруженных сил РФ «Орлан-10» с рисунком орлана показали на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.
Как уточнили ТАСС представители компании-производителя «Специальный технологический центр», беспилотник впервые демонстрируется с подобной аэрографией.
Аппарат представлен в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех). Выставка DSA продлится с 20 по 23 апреля.