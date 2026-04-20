«Ряд законов был принят, например запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы между собой говорить на другом языке, кроме государственного», — пояснил Росликов в беседе с «РИА Новости».
Отмечается, что латвийские политики считают русский язык «кухонным» — предназначенным только для личного общения вне общественных мест. По мнению депутата, меры, предпринимаемые властями Латвии, завуалированно запрещают использование русского языка.
Подобная ситуация происходит и в детских садах, добавил Росликов.
Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) 12 января узнала о планах константинопольского патриарха Варфоломея вытеснить русское православие из Прибалтики. Согласно данным разведки, его намерения поддерживают спецслужбы Великобритании, которые активно подпитывают русофобские настроения в странах Европы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля в ходе выступления на расширенной коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ потребовал жестко пресекать русофобию и попытки расколоть общество РФ. Он также добавил, что народ России во все времена сплачивали чувство патриотизма и общая ответственность за судьбу Родины.