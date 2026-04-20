Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии запретили разговаривать на русском языке на территории школ

В Латвии детям запретили общаться на русском языке на территории школ даже в свободное от уроков время. Об этом 20 апреля сообщил депутат Рижской думы Алексей Росликов.

Источник: Reuters

«Ряд законов был принят, например запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы между собой говорить на другом языке, кроме государственного», — пояснил Росликов в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что латвийские политики считают русский язык «кухонным» — предназначенным только для личного общения вне общественных мест. По мнению депутата, меры, предпринимаемые властями Латвии, завуалированно запрещают использование русского языка.

Подобная ситуация происходит и в детских садах, добавил Росликов.

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) 12 января узнала о планах константинопольского патриарха Варфоломея вытеснить русское православие из Прибалтики. Согласно данным разведки, его намерения поддерживают спецслужбы Великобритании, которые активно подпитывают русофобские настроения в странах Европы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля в ходе выступления на расширенной коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ потребовал жестко пресекать русофобию и попытки расколоть общество РФ. Он также добавил, что народ России во все времена сплачивали чувство патриотизма и общая ответственность за судьбу Родины.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше