Силовики рассказали, кем ВСУ заменяют утратившие боеспособность бригады

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Солдаты рот охраны ВВС Украины заменили подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которые практически полностью утратили боеспособность в Краснопольском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Солдат территориальной обороны заменили военнослужащие ВВС Украины из рот охраны аэродромов, а также техники и связисты, которых прикомандировали в распоряжение “офицеров” 119-й бригады», — сказал собеседник агентства.