Юрист Никитина рассказала, что грозит за использование данных утерянного паспорта

Юрист, член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Алёна Никитина рассказала, что в России за утрату паспорта по небрежности предусмотрена ответственность в виде штрафа до 300 рублей.

При этом она добавила, что если в таком случае человек продолжает использовать данные потерянного документа, ему грозит уже другой размер штрафа.

«Если человек знает, что паспорт недействителен — истёк срок, утерян, заменён или испорчен — и продолжает его носить и предъявлять, это квалифицируется как проживание без действительного документа. В таком случае размер штрафа может достигать 5 тыс. рублей поверх того, что уже могли заплатить за утерю», — цитирует Никитину РИА Новости.

Кроме того, уточняется, что, если гражданин заявил об утере, получил новый паспорт, а старый нашёл — хранить его нельзя. Такой документ подлежит сдаче в подразделение по вопросам миграции МВД.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал в беседе с RT, что при утере паспорта необходимо незамедлительно заявить об этом в полицию.

В ГИБДД также объяснили, что делать в случае утери водительских прав.