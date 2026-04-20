Партия Радева лидирует на парламентских выборах с 44,5 процента голосов

Партия Радева набрала 44,5% голосов после обработки 51% протоколов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Партия «Прогрессивная Болгария» бывшего болгарского президента Румена Радева набрала 44,5% голосов после обработки 51% протоколов, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на избирком страны.

«Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты, согласно которым обработано 51,12% протоколов секционных избирательных комиссий… Результаты выборов… показывают следующее распределение: “Прогрессивная Болгария” — 44,597%», — пишет агентство.

Отмечается, что на втором месте находится коалиция партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария», которая набрала 14,5% голосов.

В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы. Как ранее сообщало Болгарское национальное телевидение (БНТ), высокой степенью личного доверия среди граждан пользуется экс-президент страны Румен Радев, который ушел с поста для личного участия в выборах и присоединился к избирательному блоку «Прогрессивная Болгария». Опросы общественного мнения пророчат ему убедительную победу.