Партия Радева лидирует на парламентских выборах с 44,5 процента голосов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Партия «Прогрессивная Болгария» бывшего болгарского президента Румена Радева набрала 44,5% голосов после обработки 51% протоколов, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на избирком страны.
«Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты, согласно которым обработано 51,12% протоколов секционных избирательных комиссий… Результаты выборов… показывают следующее распределение: “Прогрессивная Болгария” — 44,597%», — пишет агентство.
Отмечается, что на втором месте находится коалиция партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария», которая набрала 14,5% голосов.
В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы. Как ранее сообщало Болгарское национальное телевидение (БНТ), высокой степенью личного доверия среди граждан пользуется экс-президент страны Румен Радев, который ушел с поста для личного участия в выборах и присоединился к избирательному блоку «Прогрессивная Болгария». Опросы общественного мнения пророчат ему убедительную победу.