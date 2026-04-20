Партия Радева лидирует на парламентских выборах с 44,5 процента голосов

В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы. Как ранее сообщало Болгарское национальное телевидение (БНТ), высокой степенью личного доверия среди граждан пользуется экс-президент страны Румен Радев, который ушел с поста для личного участия в выборах и присоединился к избирательному блоку «Прогрессивная Болгария». Опросы общественного мнения пророчат ему убедительную победу.