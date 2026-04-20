Компании уходят из ЕС из-за потери ресурсов из России, заявили в Словакии

БРАТИСЛАВА, 20 апр — РИА Новости. Европейская промышленность была построена на стабильных поставках энергии с Востока, без них происходит перенос производства за пределы Евросоюза, продолжение поставок энергоресурсов из РФ сохранило бы рабочие места и производства внутри Европы, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
«Российские ресурсы долгое время были дешевле альтернатив. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства… Европейская промышленность (особенно Германия и Центральная Европа) была построена на стабильных поставках энергии с Востока. Без них происходит перенос производства за пределы ЕС. Возвращение помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы», — сказал Гашпар РИА Новости.
Он отметил, что сильная экономика нуждается в доступной энергии — без нее она теряет конкурентоспособность. По мнению Гашпара, «диверсификация не означает навсегда исключить одного поставщика».
«Это означает иметь больше вариантов. Россия может быть одним из них — не единственным, но и не запрещенным», — добавил вице-спикер.
Он отметил, что «вместо односторонней зависимости от СПГ (например, из США) Европа сохранила бы большую переговорную силу».
«Больше поставщиков равно лучшие цены и большая независимость. Возвращение к российской нефти было бы не шагом назад, а шагом к реалистичной энергетической политике. Идеология не должна преобладать над экономической стабильностью и уровнем жизни граждан. Европе не нужны дорогие эксперименты — ей нужны работающие решения», — заключил Гашпар.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.