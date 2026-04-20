«Худший кошмар»: Киеву сообщили плохие новости из-за выборов в Болгарии

Telegraph: выборы в Болгарии могут стать худшим кошмаром для Украины и ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев, лидирующей на прошедших накануне парламентских выборах в стране, может стать большой проблемой в вопросе западной поддержки Украины, пишет британская газета Telegraph.

«Болгарский политик готовится занять место Орбана. Это может быть худший кошмар для ЕС. Это вызывает опасения из-за его способности подорвать европейское единство в вопросе Украины», — отмечается в материале.

По словам автора статьи, после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии Радев способен стать основным голосом скептически настроенных к киевскому режиму сил на Западе.

«Радев мог бы использовать право вето Болгарии, чтобы отложить оказание помощи Киеву или заблокировать антироссийские санкции ЕС. Он неоднократно выступал против военной помощи Киеву и призывал к мирным переговорам с Россией», — отмечает Telegraph.

В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы. Как ранее сообщало Болгарское национальное телевидение (БНТ), высокой степенью личного доверия среди граждан пользуется экс-президент страны Румен Радев, который ушел с поста для личного участия в выборах и присоединился к избирательному блоку «Прогрессивная Болгария». Опросы общественного мнения пророчат ему убедительную победу.

