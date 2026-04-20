Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ берут в наемники сапожников из Колумбии

РИА Новости: ВСУ берут в наемники сапожников и агротехников из Колумбии.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ВСУ берут в наемники сапожников, бухгалтеров и агротехников из Колумбии, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

«На Украине воюют (колумбийские — ред.) сапожники, бухгалтеры, агротехники», — поделился он.

Собеседник агентства рассказал, что по мере развития российско-украинского конфликта и роста потребности Киева в живой силе наличие опыта воинской службы при вербовке наемников перестало учитываться. По его словам, сегодня ВСУ берут колумбийцев просто исходя из их национальной принадлежности и определенных стереотипов о решительном характере выходцев из этой южноамериканской страны.

В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество «ограблением страны», опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.