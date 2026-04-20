Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» способен поражать практически любые ракеты НАТО. Об этом заявил военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Медведь, передает РИА Новости.
По его словам, тактико-технические характеристики комплекса позволяют эффективно перехватывать широкий спектр целей.
Он также отметил, что подразделения противовоздушной обороны используют отечественные каналы связи, которые обеспечивают устойчивую работу и координацию действий.
Отдельно внимание уделяется и другим видам вооружения. По данным военного издания Military Watch Magazine, тяжелые огнеметные системы российского производства играют ключевую роль в зоне специальной военной операции.
В публикации отмечается, что развитие этого направления связано с созданием системы ТОС-2 «Тосочка». Комплекс обеспечивает более гибкое применение термобарических боеприпасов, сохраняя мобильность и сниженные эксплуатационные затраты по сравнению с предыдущими образцами.
