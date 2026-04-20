Захваченное ВМС США иранское судно Touska следовало из Китая

Порт Гаолань, по словам экспертов, давно известен как точка отгрузки химии. В частности, оттуда отравляют перхлорат натрия — один из ключевых ингредиентов для твёрдого ракетного топлива. Что именно вёз Touska на этот раз, не ясно.
Однако известно, что сам корабль принадлежит иранской компании, которую Штаты уже ловили на закупках материалов для баллистических ракет.
Напомним, 19 апреля Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska. В ответ вооружённые силы Ирана нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по американским военным кораблям.
