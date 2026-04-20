Немецкий канцлер Фридрих Мерц собирается в ближайшее время созвать Совет национальной безопасности Германии, чтобы обсудить энергетический кризис в стране. Об этом глава немецкого правительства рассказал на открытии Ганноверской ярмарки.
«Наша цель ясна: экономика ФРГ и граждане должны быть уверены в том, что снабжение такими ключевыми продуктами, как дизельное топливо, бензин и авиакеросин, останется стабильным», — сказал политик, которого цитирует агентство DPA.
Канцлер назвал сложившуюся ситуацию напряженной. Вместе с тем, по его словам, поставки топлива пока обеспечены. Мерц утверждает, что правительствоподготовило план на случай обострения обстановки.
Помимо членов кабинета министров и руководителей силовых ведомств, на заседания могут Совбеза могут приглашаться представители федеральных земель ФРГ. Ожидается, что на следующей встрече будет, в частности, присутствовать премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис.
Канцлер также пообещал задействовать «все доступные инструменты». Мерц добавил, что энергетическая безопасность является высшим приоритетом для Германии.
Напомним, 19 апреля газета Berliner Zeitung обратила внимание на изменение политики ЕС. В публикации отмечалось, что на фоне экономических проблем Европа усиливает милитаризацию отношений с Россией. По мнению авторов статьи, такой курс связан с попыткой остановить спад промышленного производства в Евросоюзе и снизить стратегическую зависимость.