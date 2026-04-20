В Херсоне действует российское подполье

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пророссийское подполье продолжает действовать в Херсоне вопреки давлению со стороны ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Существует ли подполье? Конечно же, существует. И люди всё равно активные и оценивающие всё то, что сейчас происходит, с точки зрения давления на их мораль, на их психику, на их мировоззрение вредным и не нужным им», — сказал Владимир Сальдо. По его словам, власти Херсонской области знают всё, что происходят на правом берегу Днепра, который временно оккупирован ВСУ.
Об этом сообщил ТГ-канал Владимира Сальдо.
