Губернатор Травников назвал причины отставки министра сельского хозяйства Новосибирской области Шинделова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отставке заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Кадровое решение было озвучено на оперативном совещании в областном правительстве.

Источник: РИА "Новости"

В своём обращении глава региона подробно раскрыл причины, приведшие к отставке главы ключевого аграрного ведомства:

«Поводом для этого стали накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы, неоперативность доведения мер господдержки для сельхозпроизводителей, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности. Впервые за многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных».

Травников подчеркнул критическую важность аграрного блока в текущих условиях: «Объявляю о принятом решении заранее, в связи с тем, что блок, за который отвечает Андрей Викторович Шинделов, особенно в условиях начала посевной, паводкоопасного и пожароопасного периода, критически важный».

Губернатор также сообщил о планах по замене министра: «Андрей Викторович, ваш преемник будет согласован в наступающий четверг».

Эта отставка стала результатом длительного давления на министра, который подвергался жесткой критике от депутатов областного Заксобрания за кадровую политику и ситуацию с компенсациями фермерам, потерявшим скот из-за эпизоотии. Ранее аграрный комитет парламента единогласно поддержал изменения в Устав области, требующие обязательного согласования с депутатами кандидатуры на пост министра сельского хозяйства.