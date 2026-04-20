Марочко: ВСУ противодронной сеткой пытаются спасти логистику в Орехове

ЛУГАНСК, 20 апреля. /ТАСС/. ВСУ натянули более 30 км противодронных сетей вдоль дороги Н-08, отвечающей за снабжение группировки в Орехове Запорожской области, но это не спасает, поскольку военные РФ наносят удары по трассе из артиллерии. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.