Трое погибли при ударе США по предполагаемому судну наркоторговцев

США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по утверждению военных, использовалось наркоторговцами, сообщает пресс-служба южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети Х.

Источник: РБК

США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по утверждению военных, использовалось наркоторговцами, сообщает пресс-служба южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети Х.

Судно следовало по «известным маршрутам наркотрафика» в Карибском море и было задействовано в операциях по наркоторговле, сказано в сообщении. В результате удара погибли трое мужчин, причастных к этой деятельности. Потерь среди американских военнослужащих нет.

В конце прошлого года ряд высокопоставленных законодателей США заподозрили главу Пентагона Пита Хегсета в возможных военных преступлениях. По данным The Washington Post, в рамках одной из операций военные США нанесли очередной удар по катеру, подозреваемому в наркотрафике в Карибском море. После атаки, по утверждению источников, на борту остались двое выживших и был отдан приказ ликвидировать их. Один из источников сказал: «Приказ был убить всех».

Хегсет отверг эти сообщения, назвав «сфабрикованными, подстрекательскими и уничижительными». Он заявил, что операции направлены против наркокартелей и проводятся в соответствии с американским и международным правом.

