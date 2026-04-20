Армия США раскрыла детали перехвата иранского судна Touska

Иранское грузовое судно Touska, атакованное США, направлялось в порт, а городе Бандар-Аббас. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.
Эсминец USS Spruance перехватил судно M/V Touska в Аравийском море. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж о нарушении блокады на протяжении шести часов.
Затем экипажу судна приказали эвакуировать машинное отделение, после чего эсминец вывел из строя его ходовую часть ударом из 5-дюймового орудия MK 45. Позднее на борт поднялись морские пехотинцы США, и судно было взято под контроль.
Всего с начала блокады, по утверждению CENTCOM, приказ изменить курс или вернуться в иранские порты был отдан 25 коммерческим судам.
Ранее президент США Дональд Трамп, говоря об атаке на Touska, заявил, что судно находится под санкциями американского Минфина.
США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Дональда Трампа, заявив, что будут препятствовать судам, направляющимся в иранские порты или покидающим их. 18 апреля Корпус стражей исламской революции сообщил, что морской путь будет закрыт до отмены блокады США и предупредил, что приближение к нему будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».
До начала конфликта через Ормузский пролив проходило до 20% мировой нефти и более 30% поставок сжиженного природного газа (СПГ).
