Мирошник предрёк Украине волну терактов после стрельбы в Киеве

«На фоне нарастающей депрессии, большого числа бывших военных, умеющих убивать, и огромной массы оружия на руках у населения на Украине число терактов, аналогичных киевскому, будет расти. Люди с подорванной психикой и сталкивающиеся с несправедливостью режима будут вымещать свои проблемы на беззащитных и всех, кто подвернётся под руку», — заявил дипломат ТАСС.
По словам Мирошника, режим Владимира Зеленского «не выполняет социальные обязательства перед населением и только закручивает гайки принуждения». Всё больше жителей не видят в сложившейся ситуации своей личной заинтересованности.
«У них на глазах Зеленский и его окружение пухнут от коррупционных доходов, а простое население обречено на испытание всех тягот войны, смысла которой оно не видит», — заключил посол.
Ранее Life.ru писал, что после стрельбы в Киеве, где погибли шесть человек, на Украине предложили легализовать короткоствольное оружие для гражданских. Глава центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко заявил, что «гражданские должны иметь оружие для самозащиты». Местные жители в ответ назвали идею «дебильной» и потребовали ужесточить контроль за выдачей оружия.
