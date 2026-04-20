За ночь над регионами России сбито 112 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над регионами России.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ на морской порт в Туапсе погиб мужчина, ещё один человек пострадал.
Также поступала информация, что в Горловке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на общественный транспорт, в результате чего был ранен водитель.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше