За ночь над регионами России сбито 112 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ на морской порт в Туапсе погиб мужчина, ещё один человек пострадал.

Также поступала информация, что в Горловке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на общественный транспорт, в результате чего был ранен водитель.

