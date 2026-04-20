КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Светлана Телешун вместе с руководителем Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края Алексеем Зверевым и специалистами профильных подразделений администрации проверили работы по капремонту инженерных сетей в доме № 4 на улице Школьной.
В доме установили современный тепловой узел с автоматическим регулированием температуры теплоносителя в зависимости от погоды. Кроме того, внедрили систему автоматической передачи показаний общедомового счетчика тепла. Современные технологии делают жизнь в старых домах на порядок комфортнее и удобнее.
За последние годы в Железногорске капитально отремонтировали 255 домов. Работы включали ремонт крыш, систем тепло- и водоснабжения, канализации, электросетей, замену лифтов и утепление фасадов, сообщает Совет депутатов Железногорска.