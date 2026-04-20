На Defence Services Asia показали разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э»

КУАЛА-ЛУМПУР, 20 апреля. /ТАСС/. Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» от компании Zala продемонстрировали на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.
«Ланцет-Э» показан в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех). На стенде представлены разведывательный БПЛА Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы «Изделие 52Э» и «Изделие 51Э».
Комплекс впервые демонстрируется в рамках DSA. Ранее изделие было презентовано в Малайзии на выставке LIMA 2025.
Выставка проходит в Куала-Лумпуре 20−23 апреля.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.