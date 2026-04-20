Губернатор Новосибирской области отправил в отставку главу Минсельхоза

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку зампреда правительства региона — министра сельского хозяйства области Андрея Шинделова.
Как отметили в правительстве региона, в числе причин отставки губернатор назвал «накопившиеся сигналы и претензии».
Преемник Шинделова, как сообщил Травников на оперативном совещании в областном правительстве, будет определён 23 апреля.
