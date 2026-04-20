Отставка после срывов — глава новосибирского Минсельхоза уволен

В Новосибирской области отправлен в отставку министр сельского хозяйства Андрей Шинделов. Решение озвучил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона, информацию подтвердили в департаменте информационной политики.

Глава региона указал, что увольнение связано с накопившимися претензиями к работе ведомства. Среди причин названы задержки в доведении мер господдержки до сельхозпроизводителей, срывы реализации программы комплексного развития сельских территорий и недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

По его словам, в регионе зафиксированы случаи проникновения опасных заболеваний животных, что стало одним из факторов для принятия кадрового решения. Травников отметил, что аграрный блок имеет ключевое значение, особенно в период посевной кампании, паводков и пожароопасного сезона.

Кандидатуру нового министра планируется согласовать с депутатами 24 апреля.

Накануне аграрный комитет Заксобрания инициировал изменения в Устав области, предусматривающие обязательное согласование назначения главы Минсельхоза с парламентом. Поводом, по словам депутатов, стали затяжные проблемы с выплатами фермерам и вопросы к управлению отраслью.

Дополнительный резонанс вызвал эпизод с участием Шинделова, когда он отказался от общения с жительницей региона в здании правительства. Видео распространилось в сети и вызвало общественную реакцию.

По данным источников в отрасли, вопрос об отставке министра рассматривался в последние недели.

