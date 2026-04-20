Кардиолог Лопатин: ишемическая болезнь может протекать бессимптомно

Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин рассказал, что ишемическая болезнь сердца может протекать бессимптомно.

Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Юрий Лопатин рассказал, что ишемическая болезнь сердца может протекать бессимптомно.

По его словам, в 80% случаев она является причиной внезапной сердечной смерти среди россиян. Уточняется, что к группам высокого риска относятся пациенты с перенесённым инфарктом, сердечной недостаточностью, а также с тяжёлыми аритмиями.

«Среди факторов риска специалист назвал гипертонию, высокий холестерин, курение, низкую физическую активность и стресс», — передаёт РИА Новости.

Кроме того, Лопатин отметил, что на повышенные риски, в том числе внезапной смерти, могут указывать ранние случаи сердечно-сосудистых заболеваний у родственников и тем более их гибель.

Ранее россиянам назвали неочевидные симптомы, которые указывают на проблемы с сердцем.

Доктор медицинских наук Майра Калеффи между тем отметила, что к 2030 году рак обгонит болезни сердца по смертности.