Ночной «таран» в Сумской области: расчет «Севера» за несколько часов уничтожил три «Бабы-яги»

Российские военные продолжают совершенствовать тактику борьбы с тяжелыми беспилотниками противника. Расчет ударных FPV-дронов 44-го армейского корпуса группировки «Север» в течение нескольких боевых часов ликвидировал три украинских тяжелых гексакоптера типа «Баба-яга» в небе над Сумской областью.
«В ходе выполнения боевых задач на линии боевого соприкосновения в ночное время вели активную работу по уничтожению вражеских БПЛА. Нашим расчетом были обнаружены и уничтожены тяжелые дроны типа “Баба-яга” ВСУ. Поражение воздушных целей осуществлялось таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков», — рассказал ТАСС начальник расчета с позывным Гриф.
По словам офицера, таран позволяет гарантированно разбивать крупные вражеские дроны, начиненные взрывчаткой или разведывательной аппаратурой, при этом почти не тратя своих боеприпасов. Все три беспилотника противника уничтожены ночью, когда те пытались подобраться к российским позициям.
«Баба-яга» — тяжелый гексакоптер, который ВСУ используют для сброса боеприпасов и ночной разведки. Против обычного оружия такие дроны бывают живучи, но лобовой таран специально подготовленным перехватчиком, по словам Грифа, оставляет им ноль шансов.
Тем временем российские войска продолжают теснить противника на земле. За минувшую неделю, с 13 по 19 апреля, освобождены два населенных пункта в Харьковской области. А неделей ранее — еще два: один в Сумской области и один в ДНР. Итого за две недели — четыре села. Бои идут плотные, но линия фронта потихоньку смещается на запад.