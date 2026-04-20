Глава Минсельхоза Новосибирской области Андрей Шинделов отправлен в отставку

В числе причин отставки министра глава региона назвал «накопившиеся сигналы и претензии», «неоперативность доведения мер господдержки до сельхозпроизводителей», «срывы в реализации комплексной программы развития сельских территорий», а также «недостаточный уровень ветеринарной безопасности».
Шинделов проработал на посту главы Минсельхоза меньше года. В июне 2024-го стал исполняющим обязанности, в августе его утвердили в должности. И уже в апреле — отставка.
«Преемник будет определён уже на этой неделе», — пообещал Травников.
Но отставка министра — лишь вершина айсберга. Как ранее писал Life.ru, фермеры по всей России, включая Новосибирскую область, бьют тревогу из-за массового забоя скота. В регионе произошла вспышка пастереллёза — заболеванием, опасного для человека. В регионе введён режим ЧС.
