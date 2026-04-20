Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минсельхоза Новосибирской области Андрей Шинделов отправлен в отставку

В Новосибирской области — кадровые перетряски. Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов отправлен в отставку. Об этом на оперативном совещании в понедельник объявил губернатор Андрей Травников.

Источник: Life.ru

В числе причин отставки министра глава региона назвал «накопившиеся сигналы и претензии», «неоперативность доведения мер господдержки до сельхозпроизводителей», «срывы в реализации комплексной программы развития сельских территорий», а также «недостаточный уровень ветеринарной безопасности».

Шинделов проработал на посту главы Минсельхоза меньше года. В июне 2024-го стал исполняющим обязанности, в августе его утвердили в должности. И уже в апреле — отставка.

«Преемник будет определён уже на этой неделе», — пообещал Травников.

Но отставка министра — лишь вершина айсберга. Как ранее писал Life.ru, фермеры по всей России, включая Новосибирскую область, бьют тревогу из-за массового забоя скота. В регионе произошла вспышка пастереллёза — заболеванием, опасного для человека. В регионе введён режим ЧС.

