Подрядчики будут устранять дефекты дорог во Владивостоке за свой счёт — Константин Шестаков

Глава Владивостока Константин Шестаков провёл встречу с подрядными организациями, чьи работы по ремонту городских дорог вызвали серьёзные нарекания. Жители, общественные наблюдатели и специалисты администрации зафиксировали массовые дефекты: разрушающийся бортовой камень, размытую тактильную плитку и едва различимую разметку — всё это стало поводом для разбирательства, сообщила пресс-служба городской администрации.
По словам мэра, подрядчики формально не отрицают ответственность, но спорят о причинах разрушений, ссылаясь на внешние факторы.
Администрация со своей стороны проведёт независимую экспертизу, чтобы доказать, что это виной в разрушении бортовых камней на тех же улицах Жигура или Нейбута — не внешние факторы, а именно некачественные материалы. А это значит, что подрядчик должен будет устранить все замечания за свой счёт.
Сейчас управлению дорог поручено провести проверку всех объектов, находящихся на гарантии, инициировать экспертизы и оперативно привести в порядок повреждённые участки. В случае отказа подрядчика признавать свою вину, администрация готова отстаивать интересы города в судебном порядке.
Особое внимание глава города уделил улице Адмирала Горшкова, где повреждена дорожная разметка. Поскольку на этот объект также распространяется гарантия, восстановление разметки будет выполнено за счёт подрядчика. Генеральный подрядчик заверил, что работы начнутся в ближайшее время.
Между тем, по сообщениям жителей Владивостока, проблема с «быстрорастворимыми» бордюрами возвращается. Горожане из разных районов отмечают, что даже относительно новые конструкции буквально крошатся, превращаясь в пыль и щебень. В телеграм-группе «Комментарии» (бывший «Директ Шестакова», 16+) пользователи активно публикуют фото и адреса таких объектов. Корр. ИА PrimaMedia составила обзор на основе обращений жителей.