Скандал между лидерами — Колумбия готовит иск против Нобоа из-за наркокартелей

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о намерении подать в суд на президента Эквадора Даниэля Нобоа после обвинений в возможных связях с наркокартелем. Об этом колумбийский лидер сообщил в социальной сети.
Ранее Нобоа заявил, что во время визита Петро в эквадорский город Манта в мае 2025 года тот находился в компании представителей оппозиционного движения, часть которых, по его словам, могла быть связана с преступной группировкой «Лос-Чонерос». При этом он отметил, что не располагает данными о личной встрече Петро с главарем картеля.
Петро отверг эти утверждения. Он заявил, что во время поездки находился под охраной эквадорских военных и службы безопасности, которые могут подтвердить его маршрут. По его словам, визит в Эквадор был связан с официальными мероприятиями.
Колумбийский лидер также сообщил, что не знаком с упомянутым в заявлениях лицом и не имеет отношения к указанным связям.
Конфликт между лидерами двух стран развивается на фоне публичных заявлений, сделанных после интервью Нобоа. Обстоятельства ситуации продолжают уточняться.
Читайте также: Доходы от нефти выросли вдвое — экспорт России резко увеличился.