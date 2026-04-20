Над Россией сбили 112 БПЛА. Военная операция, день 1517-й

8:17 В Анапе, Геленджике и Туапсинском округе отменили опасность атаки БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края.
8:09 ~Силы ПВО с начала года перехватили и уничтожили не менее 30 132 украинских БПЛА над территорией России~, 2002 из них на прошлой неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.
8:05 В подконтрольном ВСУ городе Херсоне произошли взрывы, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
8:04 ❗️Беспилотник ВСУ ударил по маршрутному автобусу в Горловке ДНР, пострадал водитель, сообщил глава города Иван Приходько.
8:03 Контракт на поставку Украине зенитных ракет Patriot GEM-T на сумму $3,7 млрд, заключенный американским оборонным подрядчиком Raytheon, предусматривает использование технологии, от производства которой армия США фактически отказалась еще в 2013 году, пишет РИА Новости со ссылкой на контрактные документы.
8:02 ?Туапсе подвергся массированной атаке дронов ВСУ — один человек погиб и один пострадал при ударе по морскому порту, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В морском порту произошло возгорание Обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу», — отметил он.
8:01 ⚡️Над Россией в период с 20:00 мск 19 апреля до 7:00 мск 20 апреля уничтожили 112 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили БПЛА над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
8:00 Сегодня 1517-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.