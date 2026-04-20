Радев может стать новым Орбаном — в ЕС увидели угрозу единству

Лидер партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев, показавшей лучший результат на парламентских выборах, может осложнить согласованную политику ЕС по поддержке Украины. Об этом пишет британская газета Telegraph.
В публикации отмечается, что болгарский политик рассматривается как возможный новый центр влияния для сил, критически настроенных к текущему курсу ЕС. По оценке издания, он способен повлиять на решения, связанные с поддержкой Киева.
Автор материала указывает, что Радев может использовать механизмы Евросоюза, включая право вето, для блокирования или отсрочки помощи Украине, а также для сдерживания антироссийских санкций.
В статье подчеркивается, что политик ранее выступал против военной поддержки Киева и призывал к поиску переговорных решений.
Парламентские выборы в Болгарии прошли в воскресенье. По данным национального телевидения, Радев пользуется высоким уровнем доверия среди избирателей. Для участия в кампании он покинул пост президента и присоединился к блоку «Прогрессивная Болгария».
Социологические опросы указывают на его высокие шансы на победу.
