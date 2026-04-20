Кадры перехвата США иранского судна. Видео

Центральное командование США показало видео перехвата грузового судна Touska под иранским флагом в Оманском заливе. Ролик опубликован в X.
На кадрах видно, как судно движется в открытом море, за ним следует корабль США.
Как сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social, судно пыталось прорваться сквозь военно-морскую блокаду. Американский эсминец с ракетным вооружением перехватил Touska. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому корабль США остановил судно на месте, пробив дыру в машинном отделении.
