Кадры перехвата США иранского судна. Видео

Центральное командование США показало видео перехвата грузового судна Touska под иранским флагом в Оманском заливе.

Источник: РБК

Центральное командование США показало видео перехвата грузового судна Touska под иранским флагом в Оманском заливе. Ролик опубликован в X.

На кадрах видно, как судно движется в открытом море, за ним следует корабль США.

Как сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social, судно пыталось прорваться сквозь военно-морскую блокаду. Американский эсминец с ракетным вооружением перехватил Touska. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому корабль США остановил судно на месте, пробив дыру в машинном отделении.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше