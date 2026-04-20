В ЕС назвали рост расходов на перевооружение «магнитом для мошенников»

«Если мы будем больше инвестировать в оборону, вы увидите больше случаев мошенничества или больше дел в оборонном секторе», — заявил он и добавил, что «магнитом для мошенников» являются сами деньги.
Бюро расследует мошенничество с оборонными бюджетами ЕС, которые, как пишет FT, выросли с начала конфликта России и Украины: среди крупных европейских инвестиций — €500 млн на боеприпасы, €150 млрд оборонных кредитов и €1,5 млрд на развитие оборонной промышленности.
Клемент заявил, что бюро «находится начеку», поскольку речь идет о деньгах европейских граждан. По его словам, в секторе встречаются манипуляции с тендерами, завышенные цены, клиентелизм и коррупция, особенно в странах со слабым контролем. В прошлом году OLAF добилось возврата €597 млн, а за десять лет — €6,8 млрд. «Возможность украсть деньги привлекает тех, кто хочет украсть», — добавил Клемент.
Клемент, как бывший замглавы Европейской прокуратуры, заявил, что его главный приоритет заключается в более тесном сотрудничестве между OLAF и Европейской прокуратурой в рамках совместных расследований и обмена информацией.
Проблема, отмечает FT, заключается в том, что бюро Клемента проводит расследования, но возбуждать дела на их основе должны либо власти стран ЕС, либо Европейская прокуратура. Этой лазейкой, по словам главы OLAF, некоторые государства злоупотребляли. Например, Венгрия с 2015 по 2024 год вернула около пятой части средств, которые OLAF счел потенциально мошенническими. Венгрия при Викторе Орбане отказывалась входить в Европейскую прокуратуру.
Однако после недавней смены власти в Венгрии будущий премьер и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр объявил о присоединении стран к Европейской прокуратуре. Клемент назвал это «очень позитивным шагом».