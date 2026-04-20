В правительстве Приморского края произошла важная кадровая замена

Министр лесного хозяйства Приморья Константин Степанов тихо ушёл в отставку, его место сейчас занимает исполняющий обязанности главы ведомства Михаил Ягунов из Хабаровского края. О смене руководства лесного блока стало известно редакции «Золотого моста», при этом власти официально не объясняют причины ухода Степанова и никак не комментируют его отставку.
Степанов пришёл в приморское правительство из аппарата полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и за время работы успел стать заметной фигурой в региональной команде. Сейчас информация о его увольнении не публикуется в открытых сообщениях краевых структур, а сам факт кадровой рокировки фактически остаётся на уровне кулуарной новости.
В отличие от ряда предыдущих историй с руководителями лесного ведомства, уход Степанова, как отмечает «Золотой мост», не сопровождается обысками, громкими скандалами или уголовными делами. На его место в статусе и. о. министра назначен Михаил Ягунов, ранее занимавший должность заместителя «лесного» министра в правительстве Хабаровского края и также связанный с отраслью государственной службы в лесном комплексе.
Одного из предшественников Степанова, Валентина Карпенко, сейчас судят во Владивостоке по делу о взятках. На этом фоне нынешняя отставка и приглашение руководителя из соседнего региона выглядят как ещё один поворот в череде перестановок в Минлесхозе Приморья.