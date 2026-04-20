Главные новости к утру 20 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 апреля 2026.
США перехватили судно Ирана
США атаковали иранское грузовое судно Touska в Аравийском море. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж о нарушении блокады на протяжении шести часов. Затем эсминец USS Spruance вывел из строя ходовую часть корабля ударом из 5-дюймового орудия MK 45. Позднее на борт поднялись морские пехотинцы США, и судно было взято под контроль.
Тегеран ударил по военным кораблям США в ответ на атаку по иранскому судну
ВС Ирана заявили о нанесении ударов с помощью дронов по американским военным кораблям в ответ на захват судна, принадлежащего исламской республике. Иранские власти считают, что американцы в нарушение режима прекращения огня обстреляли и вывели из строя навигационную систему контейнеровоза.Тегеран намерен продолжать реагировать на «пиратство» и атаки со стороны США.
Мирный житель погиб в Туапсе в результате атаки БПЛА на порт
Мирный житель погиб в порту Туапсе в результате атаки беспилотников ВСУ. Еще один человек пострадал. Обломки БПЛА повредили несколько зданий в городе, в том числе здания начальной школы и детского сада, музея, церкви, многоквартирного дома. Всего ночью силы ПВО сбили 112 дронов противника над семью регионами РФ.
США нанесли удар, предположительно, по судну наркоторговцев
ВС США нанесли удар по судну, якобы использовавшемуся наркоторговцами в Карибском море, погибли три человека. Об этом сообщило Южное командование ВC США. Атака была произведена, потому что разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика.
Партия Радева лидирует на парламентских выборах в Болгарии
Партия «Прогрессивная Болгария» бывшего болгарского президента Румена Радева набрала 44,5% голосов после обработки 51% протоколов. На втором месте находится коалиция партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария», которая набрала 14,5% голосов. Политик пользуется у населения высокой степенью доверия.