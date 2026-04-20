Дороги перекрыты огнем — Константиновка под давлением ВС РФ

Российские войска установили полный огневой контроль над дорогами, ведущими к Константиновке. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.
По их данным, удары наносятся с применением беспилотников и артиллерии. В результате переброска резервов и проведение ротаций украинских подразделений на данном участке существенно осложнены.
Отмечается, что в районе города продолжаются интенсивные боевые действия.
В силовых структурах добавили, что украинские силы в обороне активно используют беспилотные летательные аппараты.
