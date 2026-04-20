Ормузский пролив стал ключом — Вашингтон потерял инициативу

По его словам, в Вашингтоне рассматривался вариант завершения текущего противостояния резким военным обострением. Однако, как он отметил, действия Тегерана могли изменить развитие событий.
Фриман также заявил, что в сложившейся ситуации Иран находится в более выгодном положении. Он указал на наличие у страны значительных запасов нефти за пределами Ормузского пролива, что позволяет сохранять доходы.
Ранее США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде, но не привел к договоренностям.
17 апреля Тегеран сообщил о допуске коммерческих судов в Ормузский пролив на период перемирия. При этом США не сняли ограничения, увязав этот шаг с заключением соглашения.
На фоне разногласий Корпус стражей исламской революции объявил о перекрытии пролива и предупредил о возможных ударах по судам в случае приближения.
Позднее иранская сторона заявила об отказе от участия во втором раунде переговоров, сославшись на позицию США и продолжающуюся блокаду.
