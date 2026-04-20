Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ормузский пролив стал ключом — Вашингтон потерял инициативу

Иран мог сорвать предполагаемые военные планы США, выступив с инициативой открытия Ормузского пролива. Об этом заявил бывший американский дипломат Час Фриман.

По его словам, в Вашингтоне рассматривался вариант завершения текущего противостояния резким военным обострением. Однако, как он отметил, действия Тегерана могли изменить развитие событий.

Фриман также заявил, что в сложившейся ситуации Иран находится в более выгодном положении. Он указал на наличие у страны значительных запасов нефти за пределами Ормузского пролива, что позволяет сохранять доходы.

Ранее США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде, но не привел к договоренностям.

17 апреля Тегеран сообщил о допуске коммерческих судов в Ормузский пролив на период перемирия. При этом США не сняли ограничения, увязав этот шаг с заключением соглашения.

На фоне разногласий Корпус стражей исламской революции объявил о перекрытии пролива и предупредил о возможных ударах по судам в случае приближения.

Позднее иранская сторона заявила об отказе от участия во втором раунде переговоров, сославшись на позицию США и продолжающуюся блокаду.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
