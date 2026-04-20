CNN: Иран не согласится на остановку ядерной программы

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Ирана вопреки утверждениям президента США Дональда Трампа не соглашались остановить свою программу по обогащению урана и никогда этого не сделают. Об этом заявил телеканалу CNN источник в Тегеране.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Иран «никогда не примет» таких предложений. Телеканал напомнил со ссылкой на свои источники, что ранее США предлагали Ирану взять 20-летнюю паузу в обогащении урана, на что Иран ответил встречным предложением о пятилетнем сроке, но американцы его отвергли.

На прошлой неделе Трамп в телефонном интервью телеканалу NewsNation утверждал, что Иран согласился прекратить обогащение урана.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля две страны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока неизвестно. США начали морскую блокаду Ирана с 13 апреля.

