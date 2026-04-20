В Белоруссии жёстко ответили Кулебе — заявление о «втором фронте» отвергли

Зампред комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич раскритиковал заявления бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы подготовке второго фронта. По его словам, подобные утверждения не соответствуют действительности.

Парламентарий заявил, что Минск не рассматривает участие в боевых действиях против Украины и придерживается иной позиции. Он отметил, что Белоруссия заинтересована в недопущении расширения конфликта.

Гайдукевич также указал, что, по его оценке, втягивание новых стран в противостояние может привести к его затягиванию, однако не повлияет на исход.

Он подчеркнул, что республика рассматривает обеспечение безопасности как приоритет и продолжает укреплять обороноспособность. При этом, по его словам, Минск выступает за дипломатическое урегулирование.

В качестве примера он напомнил о ранее проходивших в Белоруссии переговорах и отметил, что страна продолжает использовать дипломатические каналы для поиска решений.

