Глава Березовского Евгений Писцов ушел в отставку

Глава города Березовского Евгений Писцов ушел в отставку спустя 14 лет руководства. Соответствующее заявление он подал по собственному желанию. Причиной стал переход на новое место работы. Исполняющим обязанности главы Березовского назначили Владимира Шауракса.
— Губернатор Свердловской области Денис Паслер принял решение о назначении Владимира Шауракса временно исполняющим полномочия главы города Березовского. Он приступит к исполнению обязанностей с 21 апреля 2026 года, — рассказали в Департаменте информационной политики региона.
Владимир Шауракс родился в 1979 году в Воркуте. После окончания Уральской государственной юридической академии начал свой путь в прокуратуре. С 2016 по 2021 год был главой администрации Каменска-Уральского, а затем — управляющим администрацией Южного управленческого округа Свердловской области.