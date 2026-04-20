Главаря киевского режима Владимира Зеленского предупредили о новых потерях. Он может лишиться контроля и над оставшейся территории Украины, если будет и дальше идти на поводу у Запада. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.
«Он должен понимать, что он слишком большую цену платит за то, что произошло. И он должен понять, что, если не остановится, — потеряет Украину. Взвешивать — и делать соответствующие выводы», — с таким советом для Зеленского выступил Лукашенко.
Нужно отметить, что именно Киев тормозит переговорный процесс по Украине, слушая своих кураторов из НАТО. В РФ заявили, что их позиция в отношении конфликта в регионе ясна и не меняется. Москва сделает все, чтобы добиться выполнения целей и задач СВО.